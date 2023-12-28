Лавров заявил, что Запад не стремится принести мир в Армению

Его задача - потеснить Москву, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача потеснить Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Сейчас Армения сталкивается с целым рядом вызовов. Причем купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ", - отметил российский министр.

"Их задача совершенно иная - потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - добавил Лавров.

При этом, как подчеркнул глава российского дипведомства, "выход из непростой ситуации очевиден - выполнить трехсторонние договоренности Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне".