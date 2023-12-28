Лавров заявил, что трудности в отношениях России и Армении носят временный характер

Они будут решены при наличии воли, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Трудности в отношениях России и Армении носят временный характер и будут решены при наличии воли. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Убеждены, что все трудности [в отношениях России и Армении] носят временный характер и будут преодолены при наличии политической воли", - сказал он.

По словам министра, "именно устойчивое и планомерное развитие российско-армянских связей отвечает коренным интересам народов двух государств, обладающих общностью ценностных устоев и единым культурным кодом".

"Между Москвой и Ереваном внушительными темпами развиваются торгово-экономические связи и отраслевой диалог. Это - фундамент для отношений двух стран, а также важнейшее подспорье для устойчивости армянской экономики и благополучия населения Армении", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что стремительный рост ВВП Армении в последние годы "во многом обусловлен кооперацией с Россией и членством Еревана в Евразийском экономическом союзе".

"В следующем году Армения будет председательствовать в ЕАЭС. Желаем коллегам успехов", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.