Посол РФ заявил о позитивном отношении к россиянам и Путину в Буркина-Фасо

В стране Россию рассматривают как надежного партнера, рассказал дипломат Алексей Салтыков

НАЙРОБИ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Отношение в Буркина-Фасо к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину крайне позитивное. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.

"Отношение буркинийцев на уровне руководства и общественности, простого населения очень позитивное, подчеркнуто дружественное. Мы это чувствуем каждый день, что здесь находимся", - сказал он, отметив, что Россию в Уагадугу рассматривают как надежного партнера, который развивает отношения, основываясь на принципах Устава ООН: равенство, уважение и невмешательство во внутренние дела.

Комментируя инициативу ивуарийского НКО выдавать африканским политикам и активистам премию имени Владимира Путина за "борьбу за освобождение народов Африки", посол утверждает, что она заслуживает поддержки, как и все подобные инициативы.

"Это исключительно внутренняя инициатива африканцев, их желание подчеркнуть роль президента РФ в мировой политике, но она заслуживает всяческой поддержки", - добавил дипломат.

Ранее в столице Буркина-Фасо прошла презентация международной премии имени Путина за "борьбу за освобождение народов Африки", церемония вручения пройдет 28 декабря. Эта премия была учреждена ивуарийским писателем, членом общественной организации "Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке" Сильвеном Такуэ.