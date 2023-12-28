Володин: каждый четвертый из принятых законов в 2023 году был социально ориентированным

По словам председателя Госдумы, всего ГД приняла 694 закона в 2023 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый закон из принятых Государственной думой в уходящем году является социально ориентированным. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В уходящем 2023-м Государственная дума приняла 694 закона. Каждый четвертый (всего 172) - социально ориентированный. Помощь людям, решение социальных вопросов - безусловный приоритет", - отметил он.

Володин пояснил, что ряд из этих законов вступает в силу с начала нового года. Так, с 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%. "Решение было инициировано президентом Владимиром Путиным. Это увеличит реальные доходы людей. Благодаря новому МРОТ заработная плата вырастет у порядка 5 млн человек. Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования. Также с начала года будут на 7,5% проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, с 1 января родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу за ним. "Это станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и защитит мам и пап, которые вынуждены выходить из декрета раньше. Вступят в силу нормы нового закона о занятости, который систематизирует меры государственной поддержки, учитывает новые форматы работы, современные вызовы и проблемы", - добавил Володин.

В карточках, которые опубликованы в посте указано, что также расширится перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Среди них - бутылочки, ванночки для купания, детские автокресла и велосипеды. Кроме того, в силу вступит закон, по которому в беззаявительном порядке будут назначаться страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца и социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. По еще одному вступающему в силу закону маткапитал будут получать лица, имеющие российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином РФ по рождению. Это не коснется жителей новых регионов.

Председатель Госдумы также поздравил подписчиков с наступающим 2024 годом, пожелав всем счастья, здоровья и удачи.