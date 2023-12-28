Посол РФ отметил высокую востребованность русского языка в Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре

По словам Алексея Салтыкова, в Африке также популярны русскоязычные СМИ

НАЙРОБИ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Изучение русского языка пользуется популярностью в Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре и других африканских странах. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.

"Русский язык популярен повсеместно в Африке, особенно в Буркина-Фасо - стране, которая на протяжении десятилетий сохраняла дружественные отношения с Россией", - сказал Салтыков. "Специалисты, многие политические деятели из Буркина-Фасо в разные годы учились в нашей стране", - отметил посол.

По его словам, в Африке также востребованы русскоязычные средства массовой информации, которые дают альтернативную западным СМИ точку зрения на мировые процессы.

"Русский язык тут уважают и хотят, чтобы он преподавался на разных уровнях: с начальных классов школы до высших учебных заведений", - добавил Салтыков. Он отметил, что проект Российского центра науки и культуры, где будет преподаваться русский язык, находится на стадии завершения. Все формальности с учреждением центра выполнены, осталось только запустить этот проект, сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что интерес к изучению русского языка также проявляют и в соседнем с Буркина-Фасо Кот-д'Ивуаре. "Здесь тоже хотят говорить на русском языке, знать нашу страну и читать новости на русском языке", - отметил Салтыков.

Российское посольство 28 декабря после 31-летнего перерыва возобновит работу в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Запланирована церемония с участием буркинийских официальных лиц, представителей дипкорпуса дружественных стран, СМИ и соотечественников. Как ранее заявили ТАСС в посольстве, по числу сотрудников дипмиссия в Буркина-Фасо будет соответствовать среднестатистическому размеру большинства российских диппредставительств в Западной Африке.