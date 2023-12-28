Пушилин заявил, что очередной вынесенный ему на Украине приговор вызывает лишь улыбку

Киев обвиняет главу ДНР в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сообщения об очередном приговоре суда на Украине могут вызывать лишь улыбку, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

27 декабря суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы. Он обвиняется в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины.

"Для меня тоже удивительно, но где-то и радостно. Противник даже замечает и оценивает мой личный вклад, поэтому нормальная история. Мне всякого рода приговоры и прочее объявляется с апреля 2014 года. С апреля 2014 года пошли первые объявления меня в розыски и прочее. Для меня это все определилось давным-давно, поэтому такие сообщения могут вызывать только улыбку", - сказал Пушилин.