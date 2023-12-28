В МИД РФ рассказали, что в секторе Газа остается небольшое число россиян

По данным ведомства, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. На территории сектора Газа остается небольшое число российских граждан, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально. Об этом заявил директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач на брифинге.

"По информации наших загранпредставительств, в секторе Газа остаются наши граждане. Это небольшое уже количество [людей]. Либо не получены разрешения соответствующих властей, либо они добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников", - сказал он.

"Наши загранпредставительства внимательно отслеживают ситуацию, по мере возможности стараемся оказывать им помощь уже на индивидуальной основе", - добавил дипломат.

Российская сторона получила разрешения на эвакуацию из сектора Газа через КПП "Рафах" для порядка 1 300 человек, заявил Горлач.

"В целом нашими загранучреждениями получено разрешение на проход через КПП "Рафах" для около 1 300 человек", - сказал дипломат.

Горлач пояснил, что за все время эвакуации 1 125 человек вышли через соответствующий погранпереход и спецрейсами МЧС прибыли в Россию. "Из них 644 человека - это граждане РФ и 473 - палестинцы, члены семей российских граждан, - отметил он. - Также удалось вывести граждан Киргизии, Украины, Швеции, Марокко".