Кандидат от ДПР Свиридова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента

Для допуска к выборам Ирине Свиридовой необходимо будет собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова подала документы в ЦИК РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает корреспондент ТАСС.

Съезд ДПР, на котором было решено выдвинуть Свиридову, прошел в Москве 25 декабря. Как рассказала во время процедуры подачи документов член ЦИК Людмила Маркина, которая присутствовала на съезде, мероприятие прошло по всем нормам закона.

ДПР не является парламентской партией, поэтому для допуска к выборам Свиридовой необходимо будет собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. При этом в любом регионе количество подписавшихся не должно превышать 2,5 тыс.

Свиридова родом из поселка Строитель под Тамбовом. В 2010 году окончила Тамбовский госуниверситет. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу (№177) от партии "Зеленая альтернатива" и набрала 2,16% голосов.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Как отметила в интервью ТАСС глава ЦИК Элла Памфилова, число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30 человек. Решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на выборах президента принимаются не позднее 18:00 мск 1 января 2024 года.