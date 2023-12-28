МИД РФ: Москва смогла вызволить большую часть россиян из плена ХАМАС

По словам директора департамента Ситуационно-кризисный центр ведомства Юрия Горлача, эта работа будет продолжена

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. России удалось вызволить большую часть россиян из плена радикального палестинского движения ХАМАС, эта работа будет продолжена. Об этом заявил на брифинге директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач.

"Есть еще один аспект, по которому мы работали с нашими израильскими коллегами, - освобождение заложников из числа россиян, граждан с российским гражданством. Здесь тоже была очень плотная работа. Нам удалось большую часть вызволить, рассчитываем, что эта работа будет продолжена, она очень непростая", - сказал он.

"Как вы понимаете, ситуация в регионе непростая. <...> Безопасный вывод наших заложников - это также задача, которую мы должны решать крайне осторожно, взвешенно. И мы плотно работаем с властями и Израиля, и Катара, который оказывает содействие тоже", - указал Горлач.

Ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви сообщал, что трое граждан России по-прежнему удерживаются радикальным палестинским движением ХАМАС. Как отметил Бен Цви, всего в плену остается порядка 130 заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.