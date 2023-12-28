По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, ЦИК получил документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ составило 33 человека, участвовать в выборах намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"В ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, то есть это количество не возросло и на 18 часов 27 декабря вчерашнего дня оно осталось именно таким. Посмотрим, кто эти люди. Из них девять претендентов от девяти политических партий <…>. Остальные 24 уведомления поступили от так называемых самовыдвиженцев", - сказала Памфилова.

Она добавила, что Центризбирком получил документы от восьми кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборы президента РФ, а также от шести самовыдвиженцев для регистрации поддержавших их групп избирателей. "В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий, - сказала она. - Пока нет еще кандидата, есть такая возможность до 1 января у партии "Коммунисты России".

Кроме этого, по ее словам, в ЦИК поступили документы "всего от шесть кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, из 24, которые претендовали на это".