В список доверенных лиц Путина на выборах президента войдут 346 человек

В частности, в список доверенных лиц вошли альтист и дирижер Юрий Башмет, актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек. Об этом заявила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии.

Она отметила, что 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Путина. 26 декабря в ЦИК России поступили документы для регистрации его доверенных лиц. "Рассмотрев представленные документы, руководствуясь статьей 43 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек и выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", - сказала Бударина.

В список вошли общественные деятели, артисты и политики. Некоторые из них являются членами группы избирателей, ранее поддержавшей самовыдвижение Путина. Согласно постановлению доверенным лицам будут выданы удостоверения.

В частности, в список вошли:

народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет;

народный артист России, актер Сергей Безруков;

народный артист России, джазмен Игорь Бутман;

президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер;

президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе;

певица Полина Гагарина;

народная артистка России Лариса Долина;

олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка;

певец Ярослав Дронов (SHAMAN);

режиссер Никита Михалков;

фигурист Евгений Плющенко;

боксер Александр Поветкин;

российский артист балета Сергей Полунин;

певец Николай Расторгуев;

доктор Леонид Рошаль;

генеральный директор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров;

артист балета Николай Цискаридзе.

Доверенными лицами стали двое из трех сопредседателей избирательного штаба Путина - главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Ранее ЦИК зарегистрировал группу избирателей, поддержавшую президента. Сейчас идет сбор подписей. По закону самовыдвиженцам для регистрации кандидатами на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей до 31 января 2024 года.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.