ЦИК зарегистрировал уполномоченных Надеждина и разрешил открыть избирательный счет

С этого момента кандидат от "Гражданской инициативы" может начать предвыборную агитацию, потому что по закону оплата агитматериалов и любых других работ в ходе кампании должна быть оплачена из избирательного фонда

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России в пятницу принял решение о регистрации уполномоченных "Гражданской инициативы" на выборах президента, уполномоченного кандидата от партии Бориса Надеждина по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие специального избирательного счета. Соответствующее решение принято на заседании комиссии.

Надежин был выдвинут на съезде "Гражданской инициативы" 23 декабря, а 26 декабря подал документы в ЦИК. При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что оплата агитматериалов и любых других работ в ходе кампании должна быть оплачена из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18:00 мск 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 1 января. Надеждину как кандидату не от парламентской партии предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ. Подавать подписи и документы на регистрацию можно будет с 27 декабря до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.