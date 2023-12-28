Общее число доверенных лиц Путина может составить до 600

Сейчас в утвержденном ЦИК списке 346 человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общее число доверенных лиц кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах может составить до 600. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

"Сегодня ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", - сказала она.

Ранее в четверг ЦИК зарегистрировал список из 346 доверенных лиц Путина. Сейчас идет сбор подписей. По закону самовыдвиженцам для регистрации кандидатами на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей до 31 января 2024 года.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.