Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку

Врио главы города назначен Олег Клемешов

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает пост. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Скрывать нечего. Это так. <...> Он уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение", - сказал он.

Травников уточнил, что Локоть получил предложение о работе, которая предполагает выполнение общегосударственных задач. "Он принял решение использовать свой политический, жизненный опыт, чтобы приносить пользу уже в целом стране", - отметил губернатор, добавив, что врио мэра Новосибирска назначен вице-мэр Олег Клемешов.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов уточнил ТАСС, что в настоящее время Локоть находится в командировке в Москве.

Локоть - уроженец Новосибирска. До начала политической карьеры работал в НИИ измерительных приборов. В конце 90-х он, будучи членом КПРФ, стал депутатом Горсовета Новосибирска, а в 2003 году был избран депутатом Госдумы. В апреле 2014 года на выборах мэра Локоть, возглавлявший региональное отделение КПРФ, победил представителя "Единой России" Владимира Знаткова с небольшим перевесом голосов. Он был переизбран на второй срок в 2019 году, срок его полномочий истекал в апреле 2024 года.

Ранее в Новосибирске отменили прямые выборы градоначальника. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона в феврале 2023 года. Теперь мэр будет избираться решением конкурсной комиссии сроком на пять лет.