МИД РФ отметил риски эскалации в АТР из-за деструктивных шагов Токио

Они также усугубляют деградацию российско-японских отношений, заявил замглавы ведомства Андрей Руденко

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на деструктивные шаги Токио, которые усугубляют деградацию российско-японских отношений и создают риски эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации премьер-министра [Японии] Фумио Кисиды, усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметили в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, стороны обсудили несколько практических вопросов двусторонней повестки дня.