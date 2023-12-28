Глава горсовета депутатов заявил, что на назначение нового мэра Новосибирска уйдет 60 дней

Дмитрий Асанцев также уточнил, что окончательные выборы нового градоначальника состоятся на сессии городского совета

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Процедура назначения нового главы Новосибирска после отставки Анатолия Локтя займет 60 дней. Об этом ТАСС рассказал председатель городского совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

"В течение 30 дней на сессии [горсовета] объявляется [об отставке], принимается решение - назначается конкурсная комиссия и принимаются документы в течение месяца. Информация, которую подали кандидаты, рассматривается, на конкурсной комиссии проводятся два этапа по отбору кандидатов, и не менее двух человек представляются на сессию горсовета. То есть в течение, условно говоря, 60 дней все процедуры будут завершены", - сказал Асанцев.

Он также уточнил, что окончательные выборы нового градоначальника состоятся на сессии городского совета после того, как кандидаты пройдут тестирование из 30 вопросов на первом этапе, а также пройдут собеседование и представят свою программу на втором.