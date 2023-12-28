28 декабря, 11:42
Отставки и назначения

Глава горсовета депутатов заявил, что на назначение нового мэра Новосибирска уйдет 60 дней

Дмитрий Асанцев также уточнил, что окончательные выборы нового градоначальника состоятся на сессии городского совета

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Процедура назначения нового главы Новосибирска после отставки Анатолия Локтя займет 60 дней. Об этом ТАСС рассказал председатель городского совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

"В течение 30 дней на сессии [горсовета] объявляется [об отставке], принимается решение - назначается конкурсная комиссия и принимаются документы в течение месяца. Информация, которую подали кандидаты, рассматривается, на конкурсной комиссии проводятся два этапа по отбору кандидатов, и не менее двух человек представляются на сессию горсовета. То есть в течение, условно говоря, 60 дней все процедуры будут завершены", - сказал Асанцев.

Он также уточнил, что окончательные выборы нового градоначальника состоятся на сессии городского совета после того, как кандидаты пройдут тестирование из 30 вопросов на первом этапе, а также пройдут собеседование и представят свою программу на втором. 

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