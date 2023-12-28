Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России

Мэр Москвы отметил, что стратегия Владимира Путина позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента в 2024 году. Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", - написал мэр.

Он отметил, что стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям. "При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше", - заключил Собянин.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.