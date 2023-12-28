Гатилов: в Европе приходят к осознанию, что Россию невозможно сломить

Постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве напомнил, что "уходящий 2023 год был богат на события"

ЖЕНЕВА, 28 декабря. /ТАСС/. Европа начинает осознавать, что в борьбе за правое дело Россию невозможно сломить. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"В Европе и международной Женеве мы все отчетливее ощущаем, что здесь приходят к осознанию простой истины - в борьбе за правое дело Россию и ее дух невозможно сломить. С этим фактом нашим недоброжелателям придется смириться, а мы, в свою очередь, с трибун ооновских площадок будем им об этом напоминать", - отметил Гатилов в новогоднем обращении, опубликованном в Telegram-канале российской миссии. "В этом мы опираемся на все возрастающую поддержку наших единомышленников, которые понимают и разделяют призывы России к созданию многополярного мира, основанного на равенстве и учете интересов всех государств - больших и малых", - подчеркнул дипломат.

Глава российской дипмиссии напомнил, что "уходящий 2023 год был богат на события", и, "к сожалению, для России и мира в целом они не всегда были радостные". "Однако несмотря на беспрецедентный масштаб вызовов и угроз, наша страна, ее народ не только смогли выстоять, но и укрепить единство, последовательно отстаивая законные интересы и суверенитет Отечества", - констатировал Гатилов, подчеркнув, что это - заслуга всех россиян и соотечественников, которых "сплотила любовь к Родине и присущее нашему народу обостренное чувство справедливости". "Сегодня, в эпоху глобальных геополитических перемен, мы с надеждой и верой в лучшее смотрим в год предстоящий", - резюмировал постпред РФ.