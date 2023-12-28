Захарова заявила, что ЕС и Литва не выполняют договоренности по транзиту товаров в Россию

Как указала официальный представитель МИД РФ, Москва будет и дальше последовательно добиваться выполнения Литвой и Евросоюзом имеющихся у них международно-правовых и политических обязательств

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ситуация с заторами на российско-литовской границе по вине Вильнюса является результатом неспособности Литвы и ЕС соблюдать имеющиеся договоренности. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В результате ужесточения со стороны Литвы таможенного контроля, "квотирования" грузовых железнодорожных перевозок и ограничения пассажирского движения на российско-литовской границе начали образовываться заторы. Рассматриваем сложившуюся ситуацию как неспособность Вильнюса и Брюсселя соблюдать договоренности, зафиксированные в совместных заявлениях Российской Федерации и Евросоюза 2002 и 2004 годов", - отметила дипломат.

Как указала Захарова, Москва будет и дальше последовательно добиваться выполнения Литвой и Евросоюзом имеющихся у них международно-правовых и политических обязательств, зафиксированных в указанных документах.

Дипломат напомнила, что в пункте 9 Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия - ЕС от 27 апреля 2004 года признается уникальное положение Калининградской области как части РФ. "В связи с этим в пункте 10 данного документа подтверждается применение принципа свободы транзита товаров, а также "упрощенных и необременительных таможенных процедур в отношении товаров, следующих транзитом в/из Калининградской области автомобильным и железнодорожным транспортом", - отмечается в комментарии Захаровой.

Затор из грузовиков на границе с Литвой под Калининградом начал образовываться с 24 ноября. К 10 декабря в очереди перед МАПП "Чернышевское" стояло 260 машин. 25 декабря таможня сообщила о ликвидации затора, но отставание от зарезервированного в электронной очереди времени прохождения границы на тот момент составляло 48 часов.

По данным Калининградской областной таможни, литовская сторона не вносила никаких изменений в свою работу. Как пояснили ТАСС в региональном филиале ФГКУ Росгранстрой, затор из фур непосредственно перед пунктом пропуска был ликвидирован после исключения возможности несанкционированного прохождения границы в обход электронной очереди. После наведения порядка пропал смысл нахождения в живой очереди, уточнил представитель ведомства.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.