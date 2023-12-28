Мишустин напомнил кабмину о необходимости оставаться на связи на предстоящих праздниках

Премьер-министр призвал держать ситуацию на контроле

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел последнее в 2023 году заседание кабмина. Он напомнил вице-премьерам и министрам о необходимости оставаться на связи на предстоящих праздниках.

"Для граждан нашей страны - это хорошая возможность отдохнуть, провести время с родными, близкими, набраться сил. Но, напоминаю, что правительство работает без выходных и прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", - сказал Мишустин.

Также он еще раз поздравил спасателей с профессиональным праздником, который отмечался 27 декабря. "Хочу еще раз от всей души поздравить всех профессионалов, которые круглосуточно приходят на помощь людям, которые оказались в беде, порой в экстремальных условиях, не жалея себя", - сказал премьер. Мишустин отдельно обратился к главе МЧС Александру Куренкову и министру обороны Сергею Шойгу и лично поздравил их и сотрудников их министерств.