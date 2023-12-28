МИД РФ заявил о готовности продолжать усилия для прекращения кровопролития в Газе

Россия также готова продолжать из в интересах объединения всех палестинских политических сил на платформе ООП

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Палестины в Москве Абделем Хафизом Нофалем подтвердил готовность Москвы продолжать усилия для скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. С российской стороны была подтверждена готовность продолжать энергичные усилия в интересах скорейшего прекращения кровопролития, а также объединения всех палестинских политических сил на платформе ООП", - говорится в сообщении МИД РФ.