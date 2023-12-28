В Херсонской области открылась приемная кандидата в президенты Путина

Она будет работать со вторника по субботу до выборов главы государства

ГЕНИЧЕСК, 28 декабря. /ТАСС/. Общественная приемная кандидата в президенты Владимира Путина начала работу в Херсонской области, сообщила ТАСС руководитель общественной приемной Ольга Симанова.

"В Херсонской области мы открываем общественную приемную кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина", - сказала она.

Симанова подчеркнула, что приемная открывается для работы с обращениями и инициативами граждан.

Общественная приемная будет работать со вторника по субботу, с 10:00 до 17:00 до выборов главы государства.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.