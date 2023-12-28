По данным МИД РФ, стороны обсудили ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, стороны обсудили ближневосточное урегулирование.

"28 декабря Михаил Богданов принял назначенного посла Государства Израиль в Москве Симону Гальперин, которая вручила копии верительных грамот, - говорится в сообщении МИД РФ. - Состоялся также углубленный обмен мнениями по тематике ближневосточного урегулирования".

В МИД РФ указали, что в ходе встречи основное внимание было уделено актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития российско-израильских отношений. "При этом была отмечена важность продолжения активных контактов по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - отметили в министерстве.

Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года.