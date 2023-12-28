"Коммунисты России" выдвинули своего лидера кандидатом в президенты РФ

Сергей Малинкович пойдет на выборы с обновленной программой "Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму", которая предусматривает "победоносное завершение СВО"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" на съезде выдвинула кандидатом в президенты РФ своего лидера, депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Малинковича. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"28 декабря состоялся внеочередной съезд партии "Коммунисты России", который выдвинул лидера партии, депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Малинковича кандидатом в президенты России. Выдвижение происходило на альтернативной основе, но другого кандидата, самостоятельно выдвинувшего себя, большинство делегатов в бюллетень включить отказалось", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба партии, Малинкович "пойдет на выборы с обновленной программой "Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму", она предусматривает "победоносное завершение СВО". Как отметил на съезде сам Малинкович, в партии немало опытных агитаторов и сборщиков подписей.

"Коммунисты России" не представлены в Госдуме, их кандидату для регистрации Центризбиркомом нужно собрать 100 тыс. подписей. Подать документы о выдвижении нужно до 18:00 1 января мск.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.