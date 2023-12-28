Захарова посоветовала Западу решать проблемы с расизмом вместо наставления других

Официальный представитель МИД РФ предложила ответить на вопрос, что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом "на примерах из англосаксонского мира"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Западу заняться решением своих глубинных проблем вместо поучения других стран.

"Неплохо было бы им заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных", - отметила она в своем Telegram-канале и предложила ответить на вопрос, что общего между расистом, колониалистом и западным неолибералом "на примерах из англосаксонского мира".

Так, комментируя слова президента США Джо Байдена о необходимости взаимодействия с индейцами Америки, Захарова указала, что те до сих пор живут в США резервациях и продолжают бороться за свои права, а их дискриминация продолжается.

В Австралии, по словам дипломата, распространена "совершенно геноцидная практика", когда власти изымают детей аборигенов, лишая их тем самым не только семьи, но и традиционной культуры, а Международный уголовный суд безмолвствует и одобряет такую практику. В Канаде, как обратила внимание Захарова, после обострения ситуации на Ближнем Востоке наблюдается "всплеск ультранасилия" по отношению к нетитульным нациям.