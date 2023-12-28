Эксперт: диалог между Россией и США в случае избрания Трампа будет легче вести

При этом перезагрузки российско-американских отношений ожидать не следует, полагает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Перезагрузки российско-американских отношений в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США ожидать не следует, однако вести диалог на высшем уровне может стать легче. Такое мнение высказал научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в ходе мероприятия организации по итогам года.

"Между Трампом первого издания и Трампом второго издания может существовать серьезная разница. В 2016 году мало кто думал, что Трамп может победить, - сказал Кортунов, отвечая на вопрос ТАСС о возможности изменения отношений между РФ и США в случае победы политика на выборах. - Для либерального американского истеблишмента Трамп сегодня более опасен, чем он был в 2016 году. Первыми почувствуют на себе изменения в американской политике не в Москве, а в Брюсселе и, возможно, в Пекине, некоторых других столицах". По мнению Кортунова, Трамп представляет собой оппортунизм во внешней политике, использование представившихся возможностей.

"В каком-то смысле диалог на высшем уровне между США и Россией будет легче вести. Потому что [президент США] Джо Байден уже столько всего наговорил про российского президента", - отметил эксперт.

Научный руководитель РСМД считает, что "какой-то новой перезагрузки между Москвой и Вашингтоном ожидать не следует", поскольку будут действовать многочисленные факторы, препятствующие этому процессу. "Тем не менее какие-то подвижки будут. Американская политика при Трампе может быть во многом еще менее последовательной, предсказуемой, еще более импульсивной, чем сегодня", - сказал Кортунов.