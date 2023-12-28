Кадыров поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента России

Сбор подписей в поддержку его самовыдвижения начался 23 декабря

ГРОЗНЫЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России.

Соответствующее видео журналистам предоставила пресс-служба руководителя региона.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.