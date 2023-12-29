Слуцкий начнет предвыборную кампанию с Чукотки

Лидер ЛДПР отправится в Анадырь 30 декабря, где проведет встречи с представителями малого предпринимательства и посетит социальные объекты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого партия выдвинула в качестве кандидата на выборы президента России в марте 2024 года, 30 декабря отправится в Анадырь Чукотского автономного округа, чтобы начать свою предвыборную кампанию. Об этом политик рассказал ТАСС.

"Моя президентская платформа будет сложена из предложений жителей регионов России. И важно слушать людей, живущих не только в центре страны и больших городах. Начинаем программу с Чукотки 30 декабря - самой восточной точки страны", - рассказал Слуцкий.

По его словам, очень важно развивать дальневосточные регионы. "Пора перестать надеяться на Дальний Восток как на регион, который богат ресурсами. К сожалению, пока в этих богатых регионах живут небогатые люди. Надо пересматривать систему гарантий для дальневосточников", - добавил он.

Слуцкий отметил, что в программе визита - встречи с представителями малого предпринимательства, посещение социальных объектов, работа с активом регионального отделения партии и другие мероприятия.

"ЛДПР всегда рядом и для жителей Чукотки, и Калининграда, Сочи, Вологды, и для каждого региона России", - заверил политик.

19 декабря предвыборный съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента России от партии. 25 декабря он подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.