Посол России сообщил, что Аргентина не планирует пересматривать соглашения с РФ

По словам Дмитрия Феоктистова, новое правительство южноамериканской страны утверждает, что в отношениях с Москвой "отката назад" по каким-либо направлениям не будет

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем дало понять, что не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения. Об этом сообщил в четверг посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

"Первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, вице-президента, министра иностранных дел, показывают, что, несмотря на весь эпатаж, который окружал пришествие во власть команды Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на те приоритеты, которые публично заявлены - на США, Израиль, Запад в целом. Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям", - сказал дипломат на приеме в посольстве.

В разговоре с журналистами Феоктистов сообщил, что провел 90-минутную встречу с главой МИД Аргентины Дианой Мондиной в посольстве. "В контактах с нами до нас доводится политический сигнал, что с Россией готовы поддерживать диалог, готовы взаимодействовать, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", - добавил он. По его словам, к России "сохраняется особое отношение".

В то же время дипломат призвал "не смотреть в розовых очках" на происходящее в южноамериканской стране. "Нам нужно самим трезво оценить возможности Аргентины, ее открытость для того, чтобы делать взаимовыгодный бизнес. В новой администрации прекрасно понимают, что с точки зрения привлекательности аргентинского рынка нужно еще сделать очень-очень много для того, чтобы заинтересовать инвесторов", - отметил Феоктистов.

Посол отметил, что Аргентина остается для России одним из приоритетных торговых партнеров в Латинской Америке. "У нас есть большой потенциал для развития торговли в разных областях. Мы аргентинцам транслируем мысль о том, что сейчас, когда все меняется, важно определить возможные новые приоритеты в торговле. А для этого необходимо как можно быстрее созвать очередное заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое не собиралось с мая 2019 года", - добавил посол.