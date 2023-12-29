Посол РФ: Филиппины проявляют интерес к БРИКС, но говорить о вступлении пока рано

Марат Павлов в интервью "Известиям" отметил, что на площадке АСЕАН Москва активно взаимодействует с Манилой в формате диалогового партнерства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Тема БРИКС вызывает на Филиппинах интерес, но говорить о присоединении страны к этому объединению преждевременно. Об этом сообщил "Известиям" посол России на Филиппинах Марат Павлов.

"Я знаю, что тема БРИКС вызывает здесь интерес, но говорить о присоединении Филиппин к этому объединению может быть преждевременно. Тем не менее республика достаточно активна, участвует во многих международных интеграционных процессах. Это один из соучредителей АСЕАН и АТЭС", - отметил он.

Посол добавил, что на площадке АСЕАН Россия активно взаимодействует с Филиппинами в формате диалогового партнерства. "В рамках <...> межправительственной комиссии задавались вопросы о возможности взаимодействия и расширения присутствия на рынках стран Таможенного союза, ЕАЭС", - подчеркнул он.

"Тему БРИКС мы продвигаем в том числе и в моих выступлениях, моих публикациях, в местной прессе. Тем более что участие в БРИКС не накладывает ограничений на участие в других союзах, организациях, объединениях", - отметил Павлов. По его словам, это символ желания мирового сообщества вырабатывать инициативы совместно на взаимоуважительной и равноправной основе.