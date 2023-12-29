РФ рассчитывает, что Аргентина не будет отправлять военную технику на Украину

Посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов напомнил, что Буэнос-Айрес всегда придерживался позиции о непоставках вооружений в зоны конфликтов

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Аргентина с приходом к власти президента Хавьера Милея продолжит придерживаться принципа отказа от отправки военной техники в зоны конфликта, в том числе на Украину. Об этом заявил в четверг посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

"Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину", - сказал он журналистам. Посол добавил, что до нового правительства был доведен сигнал о "важности и в дальнейшем строго следовать этой линии".

В середине декабря интернет-портал Noticias Urbanas сообщил, что новое правительство Аргентины хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е. "Аргентинская сторона официально это не комментирует. Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в своих антарктических операциях и высоко оценивались за их качество и надежность. Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России", - отметил дипломат, добавив, что подобный шаг "противоречил бы обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя".

В январе 2023 года глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что Венесуэла, Куба, Никарагуа и еще шесть государств Латинской Америки имеют российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине". В конце того же месяца на тот момент президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна и другие государства Латинской Америки не планируют поставлять оружие на Украину или в какие-либо еще зоны конфликтов.