Косачев считает, что путь к миру и благополучию европейцев лежит через поражение Украины

По словам вице-спикера СФ, это будет означать "радикальное снижение угроз"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Путь к миру и личному благополучию каждого европейца лежит через поражение Украины, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

"Полагаю, нужно донести до каждого европейца, что путь к миру и его личному благополучию лежит именно через поражение Украины, которое будет означать: радикальное снижение угроз, включая ядерные; возвращение диалога в сфере стратегической безопасности и архитектуры безопасности после осознания невозможности победить Россию; снижение цен на газ, свет, продовольствие, бензин", - говорится в сообщении.

Также следствием поражения Украины, по мнению вице-спикера СФ, является возвращение европейских компаний на российский рынок, сокращение военных расходов и рост социальных, прекращение военной истерии и отмены культуры, возвращение к диалогу, прекращение потока беженцев и снижение нагрузки на соцсистему, а также уменьшение ответственности за восстановление Украины и отсутствие срочной необходимости брать эту страну в ЕС.

По его словам, Европа будет безопасной и мирной, если потерпят поражение те, кто лично заинтересован в прямом вовлечении стран НАТО в этот конфликт. "Эта крайне неудобная для западных политиков правда постепенно будет пробиваться в умы европейцев, и нам нужно активнее говорить об этом, что называется, на пальцах", - подчеркнул Косачев.

Вице-спикер Совета Федерации обратил внимание на то, что практически в ежедневном режиме от западных политиков и экспертов следуют заявления о чуть ли не гарантированном нападении России на страны НАТО в случае поражения Украины. Причем сам унисонный и синхронный характер этих заявлений, по его словам, подтверждает, что речь идет о четко спланированной кампании.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны заявлял, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на Европейском континенте.