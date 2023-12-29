Слуцкий: РФ приобретает новых союзников, несмотря на мечты Запада о ее изоляции

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, в 2023 году неслучайно стал расти блок БРИКС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия приобретает в мире новых союзников и партнеров, несмотря на мечты Запада об изоляции страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ролике, опубликованном на его странице в VK.

"Запад так мечтал об изоляции России, а мы приобретаем в мире новых союзников и партнеров из стран Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, да и Европа прозревает. Посмотрите на Словакию, Нидерланды, Венгрию. Их еще нельзя назвать нашими союзниками, но это уже колоссальная разница с тем, что было, казалось бы, недавно", - отметил парламентарий, подводя итоги 2023 года.

Слуцкий считает, что в 2023 году неслучайно стал расти блок БРИКС. "Они все - Азия, Африка, Латамерика, <…> безусловно, арабский мир - все больше и больше верят Москве, видят наш прямой и открытый курс на многополярный мир без диктата каких-то самозваных гегемонов. Этот курс поддерживается и это качественное изменение в мировой политике", - добавил глава думского комитета.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения - 1 января 2024 года в него войдут Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председательство в БРИКС в 2024 году перейдет к России.