ЦИК зарегистрировал уполномоченных Свиридовой и разрешил открыть избирательный счет

Теперь уполномоченному кандидату от ДПР предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял решение о регистрации уполномоченных Демократической партии России (ДПР) на выборах президента, уполномоченного кандидата от партии Ирины Свиридовой по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие специального избирательного счета.

Свиридова была выдвинута на съезде ДПР 25 декабря, а 28 декабря подала документы в ЦИК. При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что агитматериалы и любые другие работы в ходе кампании должны быть оплачены из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Теперь Свиридовой как кандидату не от парламентской партии предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Свиридова родом из поселка Строитель под Тамбовом. В 2010 году окончила Тамбовский госуниверситет. В 2021 году баллотировалась в Госдуму восьмого созыва по Тамбовскому одномандатному округу (№ 177) от партии "Зеленая альтернатива" и набрала 2,16% голосов.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.