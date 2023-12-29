Памфилова сообщила о работе Центризбиркома на "корпоративе" в предновогоднюю ночь

До 18:00 1 января комиссия будет принимать документы от кандидатов в президенты, выдвинутых политическими партиями

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центризбирком РФ будет принимать в предновогоднюю ночь документы от кандидатов в президенты, выдвинутых политическими партиями. Об этом на заседании комиссии заявила ее председатель Элла Памфилова, комментируя сообщения о якобы планах ЦИК устроить такое мероприятие.

По ее словам, новость о "корпоративе" членов ЦИК поразила их "до глубины души". "Вы знаете, есть такой Telegram-канал Brief, он агрегатор, он сообщил, и мы от него узнали, что, оказывается, 31 декабря, то есть послезавтра, в ЦИК будет корпоратив новогодний", - сказала она.

"Мы тут поискали, посмотрели и решили, что, видимо, с учетом того, что до 1 января мы принимаем документы от партий, кандидатов, здесь мы, как говорится, на страже, на стреме, видимо, наполним слово "корпоратив" новым смыслом, по-циковски, "корпоратив по-циковски" - прием, проверка документов в предновогоднюю ночь. Спасибо коллегам, немножко нас повеселили", - добавила Памфилова.

ЦИК 27 декабря завершил прием ходатайств о регистрации групп избирателей, которые создаются в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев. До 18:00 1 января комиссия принимает документы от тех, кого на съездах выдвигают политические партии.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.