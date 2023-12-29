Главе европейского департамента МИД РФ присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла

Также трем дипломатам присвоены ранги чрезвычайного и полномочного посланника 1 и 2 класса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла директору четвертого европейского департамента МИД РФ Юрию Пилипсону. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного полномочного посла Пилипсону Юрию Валентиновичу - директору четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе.

Также, согласно документу, ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса присвоен послу по особым поручениям МИД России Марату Бердыеву. Советнику-посланнику посольства РФ в Словении Алексею Погонину и советнику-посланнику посольства РФ в Ливане Максиму Романову присвоены ранги чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.