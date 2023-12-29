Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пресс-конференция пройдет в гибридном формате

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января подведет итоги работы российской дипломатии за 2023 год на пресс-конференции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Глобально итоги прошедшего 2023 года подведет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров на пресс-конференции. Ожидается, что она состоится 18 января", - сказала дипломат.

Как отметила Захарова, пресс-конференция пройдет в гибридном формате.

Лавров традиционно подводит внешнеполитические итоги на ежегодной пресс-конференции. В 2023 году она продлилась практически три часа, министр на ней поделился оценками ситуации в мире и рассказал об основных направлениях российской внешней политики.