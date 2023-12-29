Песков: уровень поддержки Путина россиянами в 2023 году стал максимально высоким

По данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту составляет 80%, а уровень одобрения его деятельности - 77,1%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уровень поддержки президента РФ Владимира Путина россиянами в текущем году стал максимально высоким, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уровень поддержки президента [россиянами] постоянно высокий", - сказал Песков. "В текущем году очевидно, что он стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства", - добавил представитель Кремля.

Комментируя данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свидетельствующие о том, что уровень доверия россиян Путину составляет 80%, а уровень одобрения его деятельности - 77,1%, Песков сказал: "Здесь новости особой нет. <...> Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий [уровень поддержки президента]".