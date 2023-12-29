Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в поддержку выдвижения Путина

Представитель Кремля отметил, что здесь "нет места кампанейщине"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в Администрации президента (АП) РФ в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства. Представитель Кремля подчеркнул, что здесь "нет места кампанейщине".

"Что касается администрации [президента] - это личное дело каждого. Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами, по своей воле идут и ставят подписи", - сказал он в общении с журналистами.

Песков отметил, что сам "пока не успел этого сделать". "Еще время есть", - добавил пресс-секретарь.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах 5-17 марта 2024 года начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. - в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января.