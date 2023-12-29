Захарова: западные страны продолжат манипулировать темой переговоров до "убийства Украины"

Внезапно началась "совершенно другая повестка", заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Запад продолжит балансировать идеологическими нарративами, отказываясь от мирного решения конфликта, пока не разрушит Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

Дипломат утверждает, что в последнее время в западном публичном пространстве "то тут, то там" затрагивается тематика переговорного процесса. В этом контексте она напомнила, что ранее высокопоставленные представители ЕС и США настаивали на том, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на поле боя. "Вдруг началась совершенно другая повестка, активное неприятие собственных нарративов", - сказала Захарова.

"Начинается манипулирование словами, - считает дипломат. - Я думаю, что они так и будут балансировать между своими собственными идеологемами, пока полностью не обрушат, не истощат, скажем прямо - пока не убьют Украину".

Захарова отметила, что Вашингтон и Лондон "руками [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ". Поэтому, с ее слов, западные страны теперь не могут открыто заявить о необходимости переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ.

"Они не могут это сказать, иначе посыпется вся их конструкция", - сделала вывод она.