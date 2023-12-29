Песков переадресовал в избирательный штаб Путина вопрос о доверенных лицах

Пресс-секретарь штаба Александра Суворова ранее сообщила, что общее число доверенных лиц Владимира Путина на выборах может составить до 600 человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в избирательный штаб Владимира Путина вопрос о списках доверенных лиц.

"Это не ко мне, это в штаб. Там есть [пресс-секретарь штаба] Александра Суворова, моя коллега, прошу обращаться к ней. Это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента", - сказал Песков.

Ранее Суворова сообщила, что общее число доверенных лиц Путина на выборах главы государства может составить до 600 человек.