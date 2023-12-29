Предвыборный сайт Путина начал работу

На сайте представлены дневник кампании, биография Владимира Путина, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина начал работу, сообщила пресс-служба его избирательного штаба.

"Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/", - говорится в сообщении.

На сайте представлены дневник кампании, биография Путина, размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, на сайте будут публиковаться видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании, также есть раздел о важных достижениях России за последние годы.

Сайт создан командой российских IT-специалистов.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Путин баллотируется как самовыдвиженец, сейчас идет положенный по закону сбор подписей в его поддержку.