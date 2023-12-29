Захарова уверена, что Сербия справится с попытками Запада спровоцировать внутренний кризис

По словам официального представителя МИД РФ, сербскому народу "есть что ответить"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сербский народ сможет противостоять попыткам западных стран вмешаться во внутренние дела и спровоцировать в стране кризис. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы видим, что в отношении Сербии есть очень серьезные элементы этой самой западной интервенции, вмешательства во внутренние дела, - сказала она. - Но очень важно, что вот как раз у Сербии, у сербского народа этот иммунитет есть. Это большое испытание, это большой путь противодействия тому натиску, с которым Сербия сейчас со стороны Запада пытается справиться, но я в них верю. <...> Я уверена, что, какой бы сценарий ни был уготовлен Западом, сербскому народу есть что ответить".

Дипломат заявила, что сербы знают свою историю и "ни разу, в отличие от Украины, от нее не отказывались". "Они свято чтут всех тех, кто не просто работал на благополучие государства, но отдавал жизни на протяжении того же самого XX века, да и раньше тоже. И этот иммунитет имеет глубокие корни, его нельзя просто так сломать или просто так отменить, не получится", - утверждает Захарова.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты прошедших в стране 17 декабря парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Беспорядки были подавлены полицией, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда "атакой на суверенитет республики", а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.

По решению Республиканской избирательной комиссии 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также объявили, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.