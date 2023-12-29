МИД РФ: исключение "Талибана" Астаной из списка запрещенных организаций поможет Кабулу

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это поспособствует выведению Афганистана из изоляции и поможет в установлении стабильности в регионе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Решение Казахстана об исключении движения "Талибан" (запрещено в РФ) из списка террористических организаций поспособствует выведению Афганистана из изоляции и поможет в установлении стабильности в регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью. Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения. Полагаем также, что это решение окажет положительное воздействие на продвижение межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в стране", - отметила дипломат.

Накануне власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций. Официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров отметил, что решение было принято решение "в соответствии с практикой ООН", так как, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, движение "Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических. Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций, подчеркнул Смадияров.