Утвержден план законопроектной деятельности кабмина на 2024 год

В течение года его будут актуализировать и дополнять

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году. Распоряжение об этом подписано, сообщается в Telegram-канале кабмина.

"В утвержденный перечень вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами", - говорится в сообщении.

План состоит из пяти разделов и включает в себя законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, создание условий для дальнейшего экономического роста, совершенствование разрешительной деятельности и повышение качества государственного управления.

В течение года план будет актуализироваться и дополняться.