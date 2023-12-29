Нарышкин: СВР должна предотвратить возможные попытки вмешательства в выборы президента РФ

По словам директора Службы внешней разведки, "ничто не должно помешать свободному волеизъявлению российского народа"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) обязана приложить все усилия для предотвращения возможных попыток вмешательства в президентские выборы в России в 2024 году. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин в новогоднем видеообращении.

"В Новом году состоится важное политическое событие - выборы президента Российской Федерации. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства. Ничто не должно помешать свободному волеизъявлению российского народа", - сказал он.

По словам Нарышкина, 2023 год стал для России временем "испытаний и достижений". "У нас на глазах происходит становление более справедливого мира на основе добрососедства, равенства, уважения законных прав и интересов всех государств. И наша страна играет в этом процессе очень важную роль", - подчеркнул директор СВР.

"Уходящий год был непростым, он сделал каждого из нас опытнее, сильнее, увереннее. Сотрудники Службы внешней разведки в очередной раз продемонстрировали умение держать удар, стойко преодолевать трудности и преграды. Впереди еще много работы", - добавил он.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.