Путин поздравил президента Абхазии с Новым годом

Российский лидер отметил высокий уровень союзнических отношений двух стран

СУХУМ, 29 декабря. /ТАСС/. Отношения союзничества между Москвой и Сухумом находятся на высоком уровне, отметил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении абхазскому коллеге Аслану Бжании. Об этом сообщила пресс-службе президента Абхазии.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Союзнические отношения между Россией и Абхазией находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердила наша октябрьская встреча в Сочи. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивное плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал Бжании здоровья, счастья и успехов, а всем жителям Абхазии - благополучия и процветания.