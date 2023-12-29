Слуцкий назвал суверенным правом отказ лидера Аргентины от вступления в БРИКС

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что может только выразить сожаление по поводу упускаемой Буэнос-Айресом возможности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Решение президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления страны в БРИКС является суверенным правом, в это объединение никого не загоняют насильно. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Решение президента Аргентины отказаться от вступления страны в БРИКС является, безусловно, суверенным правом. Оценку его действиям могут дать только аргентинские избиратели, которые, впрочем, по сообщениям местных СМИ, уже достаточно критически встречают программу экономических реформ Хавьера Милея. <…> Но каждое государство вправе выбирать собственный путь развития. В БРИКС никто никого не загоняет насильно", - сказал депутат.

Слуцкий заявил, что может только выразить сожаление по поводу упускаемой Буэнос-Айресом возможности.

"На развитие БРИКС и рост ее потенциала, надеюсь, этот шаг не повлияет деструктивным образом. Список желающих присоединиться к организации превышает два десятка и продолжает только расти. Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности уверено обходит G7, где тон по-прежнему задают Соединенные Штаты, а остальные остаются на правах младших партнеров. Неизбежно роль БРИКС, в которой все государства-члены представлены на равноправной основе, - а это важнейший фактор привлекательности объединения - будет только возрастать", - подчеркнул он.

Ранее телеканал TN сообщил, что Милей официально уведомил членов БРИКС о том, что его страна не присоединится к группе. По данным источника телеканала, в направленном письме аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в БРИКС, куда Аргентина была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы. Как пишет интернет-портал Infobae, Милей направил официальные письма председателю КНР Си Цзиньпину, президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Милей вступил в должность главы государства 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что не намерен продвигать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.