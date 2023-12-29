Глава КЧР подписался в поддержку кандидатуры Путина на пост президента

Рашид Темрезов отметил, что "как и большинство жителей региона, поддерживает решение Владимира Владимировича избираться на новый срок"

ЧЕРКЕССК, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поставил подпись в поддержку Владимира Путина в качестве претендента на пост президента России.

"Сегодня поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на пост президента России в 2024 году. Я, как и большинство жителей Карачаево-Черкесской Республики, полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича избираться на новый срок", - написал Темрезов в Telegram-канале.

В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" ТАСС сообщили, что сейчас по всей стране идет сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты.

"Одна из точек сбора подписей - республиканский избирательный штаб, куда сегодня пришел Темрезов и оставил свою подпись в подписном листе", - отметила собеседница агентства.