Небензя: Израиль начал силовые операции на Западном берегу задолго до нападения ХАМАС

По словам постпреда РФ при ООН, их начали без какой-либо увязки с террористической угрозой

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. Силовые операции Израиля на Западном берегу реки Иордан начались задолго до нападения радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября и без какой-либо увязки с террористической угрозой. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В контексте насилия на Западном берегу реки Иордан хотели бы отдельно подчеркнуть, что многочисленные силовые операции Израиля на этой части оккупированных палестинских территорий начались задолго до террористической атаки 7 октября, которую, хочу еще раз это подчеркнуть, мы категорически осуждаем, и без какой-либо увязки с террористической угрозой, под лозунгом которой израильтяне ведут беспрецедентную по масштабам жертв и разрушений зачистку Газы", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

Небензя напомнил, что число жертв боевых действий в секторе Газа уже превысило 21 тыс. человек, а число убитых ооновцев достигло 144 человек, включая сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирной организации здравоохранения и Программы развития ООН. "Помимо этого, жертвами израильских атак стали 311 медработников и 103 журналиста", - отметил дипломат.

"На этом фоне продолжаются конфискация имущества палестинцев и сносы их домов. Западный Иерусалим по-прежнему проводит противоправную линию на расширение израильских поселений", - подчеркнул Небензя.